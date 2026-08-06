Peningkatan Tingkat Kesiapan Militer dan Keamanan di Irak

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Pusat Informasi Keamanan Irak mengumumkan bahwa tingkat kesiapan keamanan dan tempur pasukan keamanan dan militer ditingkatkan sesuai dengan arahan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata negara tersebut.

Berdasarkan laporan lembaga keamanan Irak ini, keputusan ini diambil dalam rangka mempertahankan tingkat kesiapan tinggi semua formasi pasukan keamanan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Beberapa sumber Irak menyatakan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk memperketat langkah-langkah keamanan guna memantau pergerakan kelompok-kelompok perlawanan dan mencegah serangan apa pun dari wilayah Irak terhadap Arab Saudi.

Langkah keamanan di Irak ini dilakukan setelah tenggat waktu yang diberikan oleh kelompok-kelompok perlawanan kepada pemerintah Ali al-Zeidi untuk merespons agresi Amerika-Saudi terhadap markas-markas Hashd al-Shaabi di beberapa provinsi Irak berakhir pada tanggal 23 bulan ini (menurut kalender Hijriah).