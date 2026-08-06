New York Times Mengungkap: Gugus Tugas Khusus CIA untuk Memecah Belah Kuba

Menurut laporan kantor berita Abna, surat kabar Amerika "New York Times" mengungkapkan bahwa CIA secara diam-diam membentuk gugus tugas khusus di Kuba dan berdasarkan sumber yang mengetahui operasi ini, telah mulai merencanakan kampanye yang lebih terkoordinasi untuk menekan pemerintah Kuba. Tujuan dari tekanan ini adalah untuk memaksa pemerintah Kuba melakukan perubahan ekonomi, politik, dan perubahan kepemimpinan negara sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang diinginkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sumber-sumber ini melaporkan bahwa pembentukan gugus tugas ini akan memungkinkan CIA untuk mengarahkan sumber daya keuangan, manusia, teknis, dan kemampuannya ke pulau ini dengan lebih cepat. Tujuan dari langkah ini dinyatakan untuk menciptakan perpecahan di antara politisi dan elit politik Kuba guna memberikan tekanan lebih besar pada negara ini dan menyingkirkan mereka yang dianggap AS "anti-Amerika" dari kekuasaan.

Menurut sumber, gugus tugas ini telah mulai menunjuk perwira operasional untuk meninjau dan mengelola mata-mata, analis intelijen, perwira pelaksana operasi elektronik, serta perwira yang berspesialisasi dalam "operasi pengaruh rahasia."