Al Jazeera: Hanya Satu Masalah yang Tersisa dalam Negosiasi Iran-Oman

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA, sumber diplomatik senior mengatakan kepada Al Jazeera: Hanya satu atau dua masalah yang masih belum terselesaikan dalam negosiasi Iran dan Oman. Sumber diplomatik senior ini mengatakan kepada Al Jazeera bahwa masalah-masalah tersebut tampaknya tidak terlalu rumit.

Sumber itu mengatakan: Jika tidak ada campur tangan berniat jahat dari pihak lain, kesepakatan dapat dicapai hari ini atau besok.

Sumber diplomatik ini juga mengatakan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup karena perselisihan antara Iran dan Oman, oleh karena itu, penutupan atau pembukaan kembali selat tersebut akan bergantung pada setiap tindakan AS yang dianggap melanggar hukum internasional.