Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, seorang pejabat senior resmi Lebanon mengumumkan bahwa putaran baru negosiasi antara Lebanon dan rezim Zionis yang dimulai pada hari Selasa di Roma telah berakhir, dan kelanjutannya dijadwalkan pada hari Kamis. Negosiasi ini berfokus pada masalah perbatasan dan mekanisme pengawasan pelaksanaan pengaturan keamanan, termasuk penarikan tentara Zionis dan pelucutan senjata Hizbullah.

Ini adalah putaran kedua dari negosiasi tiga hari di Roma, yang merupakan kelanjutan dari 5 putaran negosiasi sebelumnya di Washington. Sumber Lebanon itu menambahkan bahwa delegasi Lebanon telah menyampaikan proposalnya tentang perbatasan dalam pertemuan politik.

Al Jazeera menulis bahwa hal yang patut diperhatikan dalam putaran ini adalah bahwa untuk pertama kalinya, delegasi Zionis mundur dari syaratnya yang menjadikan "pelucutan senjata Hizbullah" sebagai prioritas sebelum pembahasan tentang perbatasan.

Delegasi Lebanon telah mengusulkan agar wilayah "Al-Khayam" atau "Bint Jbeil" ditetapkan sebagai zona uji coba baru. Di zona ini, tentara Lebanon akan mengambil tanggung jawab keamanan penuh, dan sebagai imbalannya, militer Zionis akan melakukan penarikan terbatas.

Bersamaan dengan pembicaraan ini, ketegangan internal di Lebanon meningkat. Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyerukan pemerintah Lebanon untuk menghentikan "konsesi di lapangan" dan menuntut penghormatan terhadap kedaulatan nasional Lebanon.

Negosiasi ini berlanjut sementara sejak dimulainya bentrokan pada bulan Maret lalu, menurut otoritas Lebanon, 4.333 orang telah syahid dan lebih dari 12.000 orang terluka serta lebih dari satu juta orang mengungsi. Rezim Zionis juga berulang kali melanggar gencatan senjata yang diumumkan di Lebanon dan telah menewaskan serta melukai ribuan warga Lebanon selama masa gencatan senjata yang diklaimnya.