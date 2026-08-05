Foreign Affairs: Poros Perlawanan Tetap Utuh; Ketahanan Teheran dan Sekutu-sekutunya

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA, majalah Foreign Affairs dalam sebuah laporan menekankan bahwa meskipun terjadi perkembangan di kawasan selama beberapa tahun terakhir, poros perlawanan telah pulih dengan cepat.

Foreign Affairs menulis tentang hal ini: Seiring dengan berlanjutnya peristiwa perang 5 bulan Amerika dengan Iran (agresi Amerika-Zionis terhadap Iran), kemampuan Teheran untuk terus melancarkan serangan hukuman kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah mengejutkan banyak ahli strategi dan analis. Amerika Serikat dan Israel telah berbulan-bulan secara bergantian menargetkan negara ini dengan serangan udara; namun demikian, Iran dan sekutu regionalnya telah menunjukkan kegigihan dan ketahanan yang luar biasa: Hizbullah, meskipun kampanye intensif Israel di Lebanon selatan, tetap menjadi ancaman serius, dan pihak Yaman juga telah melanjutkan operasi mereka terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Majalah tersebut menambahkan: Faktanya, ketahanan Republik Islam dan para mitranya, meskipun bertahun-tahun mengalami kegagalan yang tampak, menunjukkan cacat mendasar dalam pemikiran yang menyebabkan konflik ini. Amerika Serikat dan Israel, ketika memulai kampanye melawan Iran pada akhir Februari, bertindak berdasarkan teori yang selama bertahun-tahun didorong oleh para pendukung perubahan rezim (di Iran) di Amerika dan para ahli strategi Israel; teori yang menyatakan bahwa Washington dapat memberikan pukulan mematikan kepada pemerintahan Iran dengan menargetkan ekonomi Republik Islam, kepemimpinan, fasilitas persenjataan, dan jalur pasokan utamanya melalui kekuatan militer dan sanksi ekonomi. Dengan tindakan ini, pukulan yang menentukan juga akan diberikan kepada sekutu-sekutu pemerintahan ini; tetapi hal itu tidak terjadi.

Foreign Affairs menegaskan: Dua dekade lalu, operasi militer yang bertumpu pada apa yang disebut "doktrin gurita" mungkin akan berhasil. Pada saat itu, hubungan antara Iran dan sekutu-sekutunya kurang kompleks, dan aliran senjata, teknologi, serta pengetahuan teknis semuanya diarahkan melalui Teheran. Tetapi poros ini tidak lagi terorganisasi sebagai sistem sederhana dengan titik-titik rentan yang mudah diidentifikasi, melainkan lebih sebagai jaringan yang padat, saling terhubung, dan bereproduksi sendiri; jaringan di mana pengetahuan, sumber daya, dan bahkan proses pengambilan keputusan dapat secara bersamaan terkonsentrasi atau didistribusikan di banyak titik yang berbeda. Ketika seorang pemimpin terbunuh, bengkel produksi atau gudang dibom, atau jalur pasokan terputus, berbagai kelompok yang terlibat beradaptasi dengan kondisi baru; mereka dengan cepat menemukan pengganti bagi pemimpin yang terbunuh, mengisi celah dalam pengetahuan teknis yang diperlukan untuk pembuatan senjata, dan membangun kembali jalur pasokan melalui rute alternatif. Bahkan setelah serangan Israel terhadap Hamas dan Hizbullah selama perang Gaza, runtuhnya Bashar al-Assad di Suriah, dan bahkan setelah operasi udara besar-besaran Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran musim semi lalu, poros ini tetap sebagian besar tidak tersentuh dan kokoh.