  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Insiden Keamanan Maritim di Tenggara Aden

5 Agustus 2026 - 23:56
Kode berita: 1849144
Source: ABNA
Insiden Keamanan Maritim di Tenggara Aden

Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengumumkan: Nakhoda sebuah kapal tanker di 95 mil laut tenggara Aden di Yaman melaporkan bahwa ia mendengar suara ledakan keras di dekat kapal tersebut.

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip situs web Organisasi Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO), London hari ini, Rabu, melaporkan terjadinya insiden keamanan maritim di 95 mil laut tenggara Aden di Yaman.

Berdasarkan pernyataan di situs web ini, Direktorat Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengklaim: Telah diterima laporan tentang insiden di 95 mil laut tenggara Aden (Yaman). Nakhoda sebuah kapal tanker melaporkan bahwa ia mendengar suara ledakan keras di dekat kapal.

Situs web ini menambahkan: Semua awak kapal dalam keadaan sehat dan kondisi mereka telah dikonfirmasi. Tidak ada dampak lingkungan yang dilaporkan, dan pihak berwenang sedang menyelidiki masalah ini. Kapal-kapal disarankan untuk melintas dengan hati-hati dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada UKMTO.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha