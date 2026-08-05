Penekanan Qatar pada Pengurangan Ketegangan dan Penguatan Keamanan di Kawasan

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, dalam pertemuannya hari ini, Rabu, dengan Badr Abdel-Ati, Menteri Luar Negeri Mesir, membahas upaya diplomatik yang bertujuan mengurangi ketegangan dan memperkuat keamanan serta stabilitas di kawasan.

Berdasarkan pernyataan media ini, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar dalam konsultasi ini menekankan pentingnya implementasi nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk jaminan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar menekankan dukungan Doha terhadap upaya-upaya untuk mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan komprehensif yang akan mewujudkan perdamaian abadi di kawasan.