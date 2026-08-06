PBB: ISIS Masih Menjadi Ancaman bagi Perdamaian dan Keamanan Internasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa organisasi teroris ISIS masih menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Ugulgrin Niyazberdiyeva, Direktur Kantor Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Penanggulangan Terorisme PBB, pada hari Rabu dalam sebuah pengarahan kepada Dewan Keamanan, menyampaikan laporan ke-23 Sekretaris Jenderal mengenai ancaman ISIS terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ia juga menekankan upaya PBB dalam mendukung negara-negara anggota untuk menghadapi ancaman yang masih berlangsung ini.

Ia menegaskan bahwa meskipun ISIS terus berada di bawah tekanan operasi kontra-terorisme, yang telah mengganggu kepemimpinan seniornya dan mengurangi kemampuannya untuk mengelola operasi secara terpusat, organisasi ini tetap bertahan dan mampu beradaptasi.

Ia menjelaskan bahwa ISIS masih memanfaatkan situasi keamanan yang rapuh dan konflik bersenjata berkepanjangan. Ia juga mencatat bahwa ancaman ini masih sangat serius di sejumlah wilayah Afrika, khususnya di kawasan Sahel dan Cekungan Danau Chad.