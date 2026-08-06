Operasi Keamanan Hashd al-Shaabi di Perbatasan Irak dan Yordania

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hashd al-Shaabi telah meningkatkan pengamanan di pos perlintasan Thuraibil, yang berada di perbatasan bersama Irak dan Yordania.

Sebuah sumber keamanan di Provinsi Al-Anbar, Irak, mengabarkan adanya peningkatan langkah-langkah keamanan di pos perlintasan Thuraibil di perbatasan Irak-Yordania.

Sumber tersebut menambahkan bahwa satu unit keamanan Hashd al-Shaabi telah menerapkan pengamanan ketat di kawasan gurun yang berdekatan dengan pos perlintasan Thuraibil, di perbatasan dengan Yordania. Pos perlintasan ini terletak di bagian barat Provinsi Al-Anbar, Irak.

Menurut sumber tersebut, langkah-langkah ini diambil dalam kerangka rencana para komandan keamanan untuk memperkuat pengamanan di pos-pos perbatasan Irak di wilayah barat Provinsi Al-Anbar.

Sumber itu juga mengabarkan penghancuran target-target penting milik kelompok teroris ISIS di Gurun Al-Rutbah dan beberapa kawasan lain di sepanjang jalur perbatasan dengan Yordania. Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan yang ditempatkan di wilayah tersebut telah mendirikan sejumlah besar pos pemeriksaan tetap dan bergerak di pintu masuk dan keluar kawasan barat, serta di jalan-jalan utama dan sekunder yang menuju pos perbatasan Thuraibil, guna mencegah setiap kemungkinan celah keamanan.

Menurut sumber tersebut, langkah-langkah keamanan yang diterapkan di pos Thuraibil berlangsung bersamaan dengan pengamanan serupa di pos Al-Qa’im di perbatasan dengan Suriah dan pos Arar di perbatasan dengan Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan perbatasan bersama dengan ketiga negara tersebut, mencegah infiltrasi, serta memburu sisa-sisa kelompok teroris ISIS.