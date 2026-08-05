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Peringatan Keras dari Sanaa kepada Riyadh

5 Agustus 2026 - 23:55
Kode berita: 1849141
Source: ABNA
Peringatan Keras dari Sanaa kepada Riyadh

Kementerian Luar Negeri Yaman, seraya menekankan pengukuhan persamaan «blokade melawan blokade», memberikan peringatan keras kepada Riyadh mengenai setiap eskalasi ketegangan dan konsekuensinya.

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Masira, Kementerian Luar Negeri Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Pelarian ke depan rezim Saudi untuk mengeskalasi situasi, akan menghadapi eskalasi menyeluruh yang tidak akan mampu menanggung konsekuensinya.

Dalam pernyataan ini disebutkan: Persamaan «blokade melawan blokade» telah sepenuhnya mapan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Yaman mengambil keputusan ini setelah mencoba semua opsi lain untuk menegakkan hak-hak sahnya.

Kementerian Luar Negeri Yaman, dengan menggambarkan beberapa penyesuaian dengan Arab Saudi sebagai formal, menekankan: Dunia bebas mengakui legitimasi sikap-sikap Yaman. Upaya rezim Saudi untuk mencerna guncangan dan pukulan yang diterima telah gagal, dan kini semakin terjerumus ke dalam rawa kejahatannya.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Yaman disebutkan: Jalan menuju perdamaian jelas, murah biayanya dan hasilnya aman.

Pernyataan ini juga menyerukan kepada orang-orang yang berakal dan bijaksana untuk mengarahkan rezim Saudi ke jalan perdamaian.

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