Peringatan Keras dari Sanaa kepada Riyadh

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip Al-Masira, Kementerian Luar Negeri Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Pelarian ke depan rezim Saudi untuk mengeskalasi situasi, akan menghadapi eskalasi menyeluruh yang tidak akan mampu menanggung konsekuensinya.

Dalam pernyataan ini disebutkan: Persamaan «blokade melawan blokade» telah sepenuhnya mapan sebagai fakta yang tak terbantahkan. Yaman mengambil keputusan ini setelah mencoba semua opsi lain untuk menegakkan hak-hak sahnya.

Kementerian Luar Negeri Yaman, dengan menggambarkan beberapa penyesuaian dengan Arab Saudi sebagai formal, menekankan: Dunia bebas mengakui legitimasi sikap-sikap Yaman. Upaya rezim Saudi untuk mencerna guncangan dan pukulan yang diterima telah gagal, dan kini semakin terjerumus ke dalam rawa kejahatannya.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Yaman disebutkan: Jalan menuju perdamaian jelas, murah biayanya dan hasilnya aman.

Pernyataan ini juga menyerukan kepada orang-orang yang berakal dan bijaksana untuk mengarahkan rezim Saudi ke jalan perdamaian.