Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dengan menerbitkan sebuah teks di media sosialnya yang disebut "Truth Social", mengungkapkan kemarahannya atas kemenangan Abdel al-Sayid dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di negara bagian Michigan.

Kemarahan Trump atas Kemenangan Kandidat Pro-Palestina di Michigan

Presiden Amerika Serikat dalam teks ini dengan marah menulis: Kabar baik bagi Partai Republik. Al-Sayid, seorang komunis pecundang yang membenci orang Yahudi dan Israel, mengalahkan kandidat unggulan dalam perlombaan melawan kaum sosialis.

Donald Trump, yang menganggap hasil jajak pendapat yang diumumkan dari berbagai sumber sebagai hal yang merugikan dirinya, melanjutkan: Tidak diduga bahwa dia akan tampil sebaik itu. Sekarang, kebijakan gila Partai Demokrat hanya akan menjadi lebih buruk!

Abdurrahman al-Sayid memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk kursi Senat AS di negara bagian Michigan.

Jaringan NBC melaporkan bahwa ia berhasil mengalahkan saingannya meskipun puluhan juta dolar dikeluarkan dalam kampanye pemilihan oleh kelompok-kelompok pendukung rezim Zionis.

Menurut laporan ini, hasil pemilihan kemarin Selasa merupakan pukulan telak bagi lobi Zionis di AS yang dikenal sebagai AIPAC. Lobi ini, yang memimpin upaya untuk mengalahkan Abdurrahman al-Sayid yang pro-Palestina, telah menghabiskan lebih dari 30 juta dolar untuk mendukung saingannya, yaitu Haley Stevens, anggota Kongres AS.

Abdurrahman al-Sayid dalam pemilihan November akan bersaing dengan Mike Rogers, mantan anggota Kongres AS dari Partai Republik. Persaingan ini dianggap sebagai salah satu dari sedikit pertaruhan penentu Senat dalam pemilihan paruh waktu November dan dapat menentukan partai mana yang akan menguasai Senat hingga akhir masa kepresidenan Donald Trump.

Jika Abdurrahman al-Sayid, yang berdarah Mesir, menang dalam pemilihan November, ia akan menjadi senator Muslim pertama dalam sejarah Amerika.