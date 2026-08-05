Perluasan Gelombang Serangan Siber terhadap Negara Bagian Amerika

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA, jaringan NBC melaporkan bahwa jumlah negara bagian Amerika yang menjadi sasaran serangan siber terkoordinasi terhadap fasilitas air dan limbah negara tersebut meningkat menjadi 12.

Media sebelumnya telah menekankan bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2026, gelombang serangan siber menargetkan fasilitas air dan limbah di negara bagian Amerika.

Di negara bagian Minnesota, lebih dari 30 sistem air mengalami gangguan dan beberapa kota kembali ke mode operasi manual. Pejabat Amerika menyatakan bahwa air minum tidak terkontaminasi, tetapi investigasi mengenai pelaku serangan masih berlanjut.