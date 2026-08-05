CENTCOM Mengklaim Mengubah Jalur 48 Kapal Komersial

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA mengutip jaringan Al Jazeera, Komando Pusat Angkatan Darat AS (CENTCOM) hari ini, Rabu, dengan menerbitkan pesan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah jalur 48 kapal komersial dalam rangka rencana yang disebut "blokade maritim".

Lembaga ini, melanjutkan klaimnya dalam rangka meningkatkan moral prajuritnya terhadap pasukan pertahanan Iran, mengklaim: Kami telah mengubah jalur 48 kapal komersial, menonaktifkan 2 kapal, dan memasuki 2 kapal lainnya. Kami terus memberlakukan blokade terhadap Iran!

Lembaga tersebut sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.