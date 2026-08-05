Baqa'i: Kami Tidak Memiliki Rencana Perjalanan ke Pakistan dan Qatar

Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita ABNA, Ismail Baqa'i, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menjawab pertanyaan wartawan tentang beberapa laporan media regional dan Barat mengenai negosiasi Iran-Oman, mengatakan: Pembicaraan antara Iran dan Oman sebagai dua negara pantai Selat Hormuz, telah berlangsung dalam dua bulan terakhir dengan tujuan menentukan jalur lalu lintas yang aman untuk pelayaran komersial di selat tersebut, dan berbagai aspek teknis, hukum, keamanan, dan lingkungannya telah dikaji di otoritas yang berwenang di negara kita.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri menilai proses negosiasi antara kedua negara "profesional" dan "terus maju" dan menyatakan: Koordinat geografis jalur yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak telah disepakati, dan jika beberapa pihak ketiga tidak melakukan sabotase dalam hal ini, pernyataan bersama kedua negara yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan poin-poin utama yang disepakati juga sedang dalam tahap peninjauan dan penyusunan akhir.

Baqa'i, mengenai dampak kesepahaman bilateral Iran-Oman terhadap situasi keamanan dan pelayaran komersial di Selat Hormuz, menegaskan: Penutupan Selat Hormuz disebabkan oleh agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Iran serta dampak keamanannya bagi seluruh kawasan, dan secara logis kesepahaman Iran-Oman dengan sendirinya tidak dapat berarti selat tersebut menjadi aman bagi kapal-kapal yang melintas, karena faktor-faktor yang membuat Selat Hormuz tidak aman dari pihak Amerika Serikat, terutama blokade laut dan tindakan agresif serta mengancam lainnya terhadap Iran dan kepentingannya, masih tetap ada.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, menjawab pertanyaan lain tentang kemungkinan perjalanan Menteri Luar Negeri atau Ketua Parlemen ke Pakistan atau Qatar pada akhir pekan ini, mengatakan: Kami tidak memiliki rencana perjalanan ke negara-negara tersebut. Namun, Pakistan dan Qatar terus melanjutkan upaya mereka untuk mengurangi ketegangan, dan Republik Islam Iran juga terus berhubungan dan bertukar pikiran dengan mereka.