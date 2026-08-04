Celic: Satu-satunya tujuan "jaringan genosida Netanyahu" adalah penghancuran total Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Anatolia, Omer Celic, wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dan juru bicara partai tersebut, dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya mengutuk serangan terbaru rezim Zionis terhadap Jalur Gaza.

Juru bicara partai berkuasa Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan, dalam hal ini menulis: "Satu-satunya tujuan Netanyahu adalah penghancuran total Gaza. Masalah ini adalah permusuhan terhadap semua nilai kemanusiaan. Netanyahu dengan agresinya, kini sedang menghancurkan kebijakan semua negara yang mendukung perdamaian."

Ia kemudian menambahkan: "Jaringan Netanyahu terus membunuh. 'Jaringan genosida' ini baru-baru ini telah membunuh (mensyahidkan) lebih dari 30 warga sipil di Gaza dan menargetkan pusat-pusat medis."

Celic mencatat: "Serangan-serangan ini dilakukan segera setelah kesepakatan tentang peta jalan yang memungkinkan penerapan rencana perdamaian Gaza. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa jaringan Netanyahu menganggap setiap langkah untuk mencapai perdamaian sebagai musuh."