CBS: Tidak ada negosiasi baru dengan Iran yang direncanakan

Menurut laporan kantor berita ABNA, stasiun televisi CBS juga mengutip pejabat Amerika dan membantah klaim Donald Trump, presiden Amerika Serikat, mengenai konsultasi antara Washington dan Teheran.

Berdasarkan pernyataan media ini, pejabat Amerika mengatakan bahwa meskipun ada klaim Trump, tidak ada negosiasi baru dengan Iran yang direncanakan. Kontak terus berlanjut melalui perantara.

Hal ini terjadi sementara sebelumnya sumber-sumber Pakistan telah mengatakan kepada kantor berita Anatolia bahwa masih belum ada "waktu atau tempat" yang final untuk memulai kembali pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Esmail Baghaee, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, mengenai finalisasi konsultasi dengan Oman, mengatakan: "Untuk menghindari kesalahpahaman, saya harus mengatakan bahwa saat ini kami tidak memiliki negosiasi dengan Amerika; negosiasi adalah dengan Oman; mengenai kesepakatan tentang jalur yang menjamin keselamatan pelayaran melalui Selat Hormuz. Upaya kami adalah pada kesempatan pertama, dengan konsultasi dan kerja sama dengan Oman, menentukan jalur yang bersifat sementara dan berdasarkan itu kami dapat menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Negosiasi ini bersifat bilateral, antara dua negara pantai. Fokus negosiasi dengan Oman akan pada Selat Hormuz, dan untuk masalah yang berkaitan dengan Iran dan Amerika, kita akan lihat pada tahap selanjutnya bagaimana keadaan akan berkembang."