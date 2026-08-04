Sardar Rezai: Kami telah memberikan pukulan keras kepada Amerika dalam perang 17 hari setelah pelanggaran gencatan senjata

Menurut koresponden ABNA, Mohsen Rezai, penasihat militer Panglima Tertinggi dan komandan Korps Pengawal Revolusi selama masa Pertahanan Suci, dalam wawancara analitis mengenai perkembangan medan perang dan kawasan dalam Perang Ketiga antara Iran dan Amerika yang terjadi pada bulan Muharram, dengan menyampaikan belasungkawa atas datangnya Arbain Husain (AS), menyatakan: "Perang ini harus kita namai Perang Ketiga atau Perang 17 Hari Muharram, di mana kami juga memberikan pukulan keras kepada Amerika."

Ia menambahkan: "Bagi dunia, terbentuknya perang ini adalah hal yang aneh, tetapi bagi kami hal itu dapat diprediksi, dan saya sendiri dalam dialog khusus di televisi, yaitu dalam program sebelumnya, telah mengatakan bahwa Trump akan merobek nota kesepahaman, keluar darinya, dan akan menyerang."

Ia menyatakan: "Kecuali empat atau lima hari pertama, mereka melanggar nota kesepahaman dengan Iran. Pemimpin Tertinggi juga telah menyatakan bahwa bangsa Iran yang bangga akan menunggu terwujudnya syarat-syarat nota kesepahaman, tetapi Trump, sementara Macron berada di sisinya, menandatangani nota kesepahaman dalam sebuah upacara seremonial, namun bertentangan dengan apa yang ditandatanganinya, ia tidak memenuhi komitmennya."

Sardar Rezai menyatakan: "Orang-orang Amerika, dengan mengambil pengaturan baru, membangun koridor di selatan Selat Hormuz dan tidak mengindahkan peringatan Republik Islam Iran dalam hal ini; oleh karena itu, Iran dengan membidik dua atau tiga kapal, menuntut kembalinya mereka ke pelaksanaan kesepakatan, tetapi alih-alih menindaklanjuti perselisihan ini sesuai dengan ketentuan nota kesepahaman, yang di dalamnya telah diatur mekanisme penanganan perselisihan dan pembentukan komite penyelesaian sengketa dengan kehadiran Perdana Menteri Pakistan dan Emir Qatar, mereka menolak untuk melaksanakan mekanisme ini, karena Tuan Ghalibaf dan Vance telah membentuk komite tersebut."