Netanyahu: Saya tidak setuju dengan Trump mengenai Hamas

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, hari ini, Senin, dalam pidatonya mengklaim: "Gaza tidak akan dibangun kembali selama Hamas dan semua senjata yang ada di sana tidak dimusnahkan dan ekstremisme tidak dihentikan."

Perdana Menteri rezim Zionis dalam hal ini menyatakan: "Saya ingin aliansi kita dengan Amerika Serikat terus berlanjut, tetapi saya juga ingin independen dalam hal persenjataan kita. Saya tidak setuju dengan Presiden Trump mengenai Hamas; saya tidak percaya bahwa jika kita membangun kembali Gaza, sifatnya akan berubah."

Hal ini terjadi sementara agresi rezim Zionis terhadap rakyat Gaza yang tertindas dan tidak berdaya atas perintah langsung Netanyahu sejauh ini telah menewaskan puluhan ribu syuhada.