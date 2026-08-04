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Qatar, Mesir dan Turki: Kami mengecam pelanggaran gencatan senjata Israel yang terus-menerus di Gaza

4 Agustus 2026 - 16:36
Kode berita: 1848594
Source: ABNA
Qatar, Mesir dan Turki: Kami mengecam pelanggaran gencatan senjata Israel yang terus-menerus di Gaza

Qatar, Mesir dan Turki dalam sebuah pernyataan bersama menyatakan: kami mengecam pelanggaran gencatan senjata Tel Aviv yang terus-menerus di Gaza dan meminta komunitas internasional untuk menekan (rezim) Israel agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Qatar, Mesir dan Turki dengan mengeluarkan pernyataan bersama menyatakan: "Kami sebagai negara mediator, mengecam pelanggaran gencatan senjata Israel yang terus-menerus di Jalur Gaza dan meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata."

Dalam pernyataan bersama Qatar, Mesir dan Turki mengenai hal ini disebutkan: "Kami meminta perlindungan bagi warga sipil, fasilitas medis, dan petugas bantuan, serta pengiriman bantuan ke Gaza. Tindakan pelanggaran Israel mengancam proses de-eskalasi dan memperparah penderitaan warga sipil di Jalur Gaza. Tindakan pelanggaran Israel akan melemahkan implementasi tahap kedua, terutama setelah Hamas dan kelompok-kelompok Palestina menyetujui peta jalan."

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