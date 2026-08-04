Qatar, Mesir dan Turki: Kami mengecam pelanggaran gencatan senjata Israel yang terus-menerus di Gaza

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Qatar, Mesir dan Turki dengan mengeluarkan pernyataan bersama menyatakan: "Kami sebagai negara mediator, mengecam pelanggaran gencatan senjata Israel yang terus-menerus di Jalur Gaza dan meminta komunitas internasional untuk menekan Israel agar mematuhi kesepakatan gencatan senjata."

Dalam pernyataan bersama Qatar, Mesir dan Turki mengenai hal ini disebutkan: "Kami meminta perlindungan bagi warga sipil, fasilitas medis, dan petugas bantuan, serta pengiriman bantuan ke Gaza. Tindakan pelanggaran Israel mengancam proses de-eskalasi dan memperparah penderitaan warga sipil di Jalur Gaza. Tindakan pelanggaran Israel akan melemahkan implementasi tahap kedua, terutama setelah Hamas dan kelompok-kelompok Palestina menyetujui peta jalan."