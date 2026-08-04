Syekh Naim Qassem: Negosiasi dengan Tel Aviv tidak membawa apa pun bagi Lebanon selain aib dan penghinaan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Ahd, acara Arbain Husain di kota Baalbek telah dimulai dengan pidato Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Syekh Naim Qassem.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon mengatakan: "Hari ini kita menghadapi agresi Israel-Amerika yang menargetkan kita, Iran, Gaza, Yaman, dan seluruh kawasan; agresi yang bertujuan untuk memadamkan api perlawanan, menjajah kawasan, dan menunjuk Israel sebagai agen dari kekuatan Amerika yang tirani itu. Pada September 2024, tujuan (agresi Zionis) di Lebanon adalah penghancuran perlawanan. Mereka memulai dengan pembunuhan pemimpin dan sayyid tercinta kita, Sayyid Hassan Nasrallah, dan para komandan syuhada, kemudian mereka melaksanakan operasi pager dan serangan terhadap kemampuan kita; kampanye tanpa ampun untuk mengakhiri perlawanan. Yang menghentikan agresi ini adalah kesepakatan antara Iran dan Amerika, karena Teheran menjadikan penghentian agresi sebagai syarat dasarnya (Memorandum Islamabadi). Amerika menyetujui (memorandum ini); jika memorandum itu tidak ada, gencatan senjata ini tidak akan pernah terwujud. Mengapa ketika Trump kembali berkuasa, Israel tidak melakukan agresi terhadap Iran? Karena Trump masih menghindari memorandum dan tuntutan Iran. Kami hari ini berpendapat bahwa semua negosiasi langsung tidak membawa apa pun bagi Lebanon selain aib, penghinaan, keputusasaan, dan konsesi yang berturut-turut. Memang, apa hasil semua putaran negosiasi bagi Lebanon? Sementara itu, Israel mendapatkan segalanya. Israel meraih keberhasilan politik; tetapi selama perlawanan, rakyat, dan warga negaranya yang mulia tetap berdiri teguh, secara praktis ia tidak akan mencapai hasil. Para pejabat Lebanon, alih-alih (melayani kepentingan nasional), membantu Israel. Saya katakan kepada Anda secara terbuka: dengan tren ini, otoritas politik (di Beirut) tidak akan meraih hasil apa pun bagi Lebanon dan juga tidak akan berhasil dalam memfasilitasi tujuan-tujuan Amerika."