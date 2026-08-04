Lanjutan klaim CENTCOM tentang blokade laut Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Al Jazeera, Komando Pusat Angkatan Darat AS (CENTCOM) hari ini, Selasa, dengan merilis pesan mengklaim bahwa hingga saat ini telah mengubah rute 44 kapal dagang dalam kerangka yang disebut "rencana blokade laut."

Lembaga ini, melanjutkan klaimnya dalam rangka meningkatkan moral prajuritnya melawan pasukan pertahanan Iran, mengklaim: "Sejak dimulainya kembali blokade terhadap Iran, kami telah mengubah rute 44 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal, dan memeriksa 2 kapal lainnya. Kami terus memberlakukan blokade laut terhadap Iran dengan presisi tinggi!"

Lembaga ini sebelumnya juga telah mengajukan klaim serupa.