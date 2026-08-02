Kehadiran Orang-orang Amerika di Kawasan Harus Disertai Peti Mati Mereka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Dari Fars, Ayatullah Luthfullah Dezhkam, hari ini Jumat (31/7), dalam khutbah salat Jumat Syiraz, dengan menekankan hubungan antara spiritualitas dan kekuatan nasional, mengatakan: Tekad baja bangsa Iran yang bersumber dari munajat-munajat malam hari, hari ini telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga musuh-musuh merasa takut menghadapinya.

Ia, dengan merujuk pada pentingnya keteguhan dalam menghadapi arogansi, memperingatkan Amerika Serikat dan menegaskan: Orang-orang Amerika harus mengetahui bahwa kedatangan mereka ke kawasan kami harus disertai peti mati mereka.

Imam Jumat Syiraz, dengan menyatakan bahwa kekuatan ini tidak hanya bertumpu pada alat-alat perang, menambahkan: Peralatan memang penting, tetapi inti persoalannya adalah kekuatan tekad baja sebuah bangsa yang menampilkan keagungan dan kemuliaan Ilahinya kepada dunia. Kekuatan ini bermula dari malam para lelaki Allah; di sanalah malam para lelaki Allah menjadi siang yang menerangi dunia. Ia berdiri di hadapan Allah Yang Maha Tinggi dengan munajat, tangisan, dan penghambaan.

Ia, dengan mengkritik kebijakan-kebijakan kriminal rezim Zionis, mengatakan: Apa yang dilakukan Netanyahu yang kriminal demi mempertahankan jabatannya? Setiap kali ia merasa posisinya sebagai perdana menteri terganggu, ia membunuh sejumlah orang dan menciptakan ketegangan agar dirinya tidak diganti. Apakah dunia ini layak sampai seseorang ingin menjadi pemimpin dunia selama beberapa hari? Yazid memerintah selama tiga tahun, dan salah satu kejahatan terbesarnya adalah mensyahidkan Imam Husain a.s. Apa itu tragedi Harrah di Madinah? Kezaliman-kezaliman yang dilakukan Yazid, apakah semua itu layak? Orang-orang yang hari ini berdiri di hadapan kalian berasal dari jenis yang sama dengan Yazid. Demi memimpin dunia selama beberapa hari, mereka siap melakukan apa pun. Satu-satunya hal yang dapat menghentikan mereka adalah kekuatan. Pemimpin Syahid Revolusi pernah berkata, “Iran harus menjadi kuat.” Kekuatan Iran inilah yang dapat menghentikan kezaliman-kezaliman ini.

Imam Jumat Syiraz juga menyinggung intervensi Trump di kawasan dan berkata kepada bangsa Iran: Kalian telah menjadi pelita jalan dalam menghadapi arogansi. Semua orang mengetahui hal ini, dan Trump yang terlaknat sendiri pun mengetahuinya. Karena itulah ia marah dan ingin membungkam suara bangsa ini.

Pesan Kesyahidan Pilot Kazemi: Bertempur hingga Kemenangan, Bukan Berkompromi

Perwakilan Wali Faqih di Fars, dengan merujuk pada kehadiran jenazah suci Syahid Pilot Majid Kazemi dalam salat Jumat, mengatakan: Hari ini jenazah suci seorang syahid berada di sini; ketika pesawatnya terbang, ia menunjukkan keagungan Iran, Islam, dan Syiah kepada seluruh dunia. Hari ini pun jenazah syahidnya kembali mengajarkan bahwa kami berperang, kami mati, tetapi kami tidak menerima kompromi.

Ayatullah Dezhkam, dengan menyapa sang pilot syahid, menambahkan: Engkau meraih kemuliaan kesyahidan dalam keadaan telah menghantam musuh dan menyelesaikan operasimu. Kesyahidan adalah kemuliaan dan kebahagiaan bagi siapa pun yang berada di jalan Husain putra Zahra s.a., dan menyerukan “Hayhat minna adz-dzillah” — jauh dari kami kehinaan.

Kebusukan Keluarga Saud terhadap Kesucian Ka'bah

Ia kemudian merujuk pada pernyataan Abdul-Malik Badruddin, pemimpin pemerintahan Yaman, Sayyid Abdul-Malik Badruddin, yang menyatakan bahwa seluruh negara Islam harus mengambil keputusan terkait kekuasaan keluarga Saud. Ia mengatakan: Berdasarkan pernyataan pemimpin pemerintahan Yaman, Bin Salman telah menghadiahkan kiswah Ka'bah kepada Epstein agar dibawa ke majelis-majelis pesta maksiat. Penghinaan terhadap kesucian Ka'bah yang dilakukan oleh orang jahat ini dan keluarganya yang jahat, pasti akan mendatangkan hukuman berat serta siksa dunia dan akhirat bagi mereka. Kami, rakyat pengikut Al-Qur’an, dan semua orang yang memuliakan Ka'bah serta salat menghadap Ka'bah, menyatakan kebencian kami terhadap tindakan-tindakan tidak beradab dan jelas bertentangan dengan agama ini, dan kami memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi agar membinasakan mereka.

Ayatullah Dezhkam melanjutkan: Untuk apa kiswah Rumah Allah diberikan dan dibawa ke majelis-majelis seperti itu? Terkadang bayangan kita adalah bahwa ini sekadar pekerjaan yang disebut modern atau intelektual. Namun berdasarkan sebagian kajian yang saya lakukan terkait Yahudi, menurut saya persoalannya bukan hanya itu. Mereka menggunakan sihir dan berbagai tindakan sejenis untuk menormalisasi sebagian perbuatan buruk. Terkadang mereka berkata, bawalah sesuatu yang berharga dari pihak lawan agar melalui benda itu dan setan-setan yang mereka gunakan, mereka dapat menciptakan adegan-adegan tertentu. Saya mendengar ucapan Abdul-Malik Badruddin, dan menurut saya di seluruh negara Islam, bahkan di Arab Saudi sendiri, ketidakberhijaban dan pelanggaran kehormatan terhadap kaum perempuan menjadi lebih banyak daripada di sini. Terlepas dari propaganda yang mereka lakukan, perasaan saya adalah bahwa mereka mengambil kiswah Ka'bah ini untuk mengurangi gairah keagamaan kita; itulah tujuan mereka.

Ia menyatakan: Musuh-musuh sedang menggerakkan setan-setan agar gairah keagamaan dalam diri kita memudar. Mengenai apa yang harus kita lakukan, para pejabat kota akan menyampaikannya. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang secara hukum atau secara politik benar atau tidak benar. Tetapi melupakan gairah keagamaan kita adalah hal terburuk yang mungkin terjadi.

Ayatullah Dezhkam menekankan: Kita harus mengetahui bahwa perilaku-perilaku seperti ini, yaitu melemahkan gairah keagamaan, adalah penyimpangan dan dosa. Kita harus berusaha menyelesaikan persoalan ini. Namun tindakan-tindakan yang hendak dilakukan di ruang sosial harus dilakukan dengan koordinasi para pejabat, dan tidak seorang pun boleh bertindak sendiri. Meski demikian, kerja akhlak, budaya, agama, memberi nasihat, dan menyampaikan persoalan tidak dihentikan dan harus tetap dilakukan pada tempatnya.

Anggota Majelis Khobregan Rahbari itu menegaskan: Pada akhir zaman, yaitu masa sekarang ini, fitnah-fitnah sedang terbentuk. Kita harus mengelola segala hal, mulai dari hal kecil di gang dan jalan kita sendiri hingga perang melawan Amerika.

Pelajaran Arba’in: Kebangkitan Melawan Kebodohan dan Kesesatan

Ayatullah Dezhkam kemudian merujuk pada hari-hari Arba’in dan mengatakan: Umar Sa'd menguburkan orang-orang yang terbunuh dari pasukannya, tetapi meninggalkan jasad mulia kekasih Zahra s.a. dan pergi. Musuh ingin mengatakan bahwa Husain a.s. tidak mencapai apa pun. Namun Arba’in datang dan mengumumkan kebalikannya; kesyahidan dan tubuh yang tercabik-cabik di jalan Allah adalah kebahagiaan, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan bagi para wali Allah. Musuh tidak boleh mengira bahwa jika mereka membunuh para pecinta Ahlulbait a.s., mereka mendapatkan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Di dunia, tidak ada yang mereka peroleh selain kehinaan dan kerendahan; dan di akhirat, neraka menanti mereka. Namun bagi kami, baik kami membunuh maupun terbunuh, hasilnya adalah kemuliaan dan keagungan.

Mengenai tugas manusia-manusia merdeka, ia menambahkan: Setiap manusia merdeka mengetahui bahwa tugas moral dan agamanya adalah berupaya menyelamatkan manusia dari kebodohan dan kesesatan, meskipun dirinya sendiri harus syahid. Namun ia menjadi pelita bagi manusia-manusia lain. Jika Husain a.s. tidak syahid, hari ini tidak akan ada kabar tentang agama. Hari ini para syuhada kita, di tengah rawa penyimpangan yang diciptakan seluruh kekuatan besar dunia, menjadi pelita bagi berbagai umat: bangkitlah! Kita harus bangkit melawan segala bentuk kezaliman, keburukan, arus penyimpangan, dan kesesatan.

Jalan Keteguhan Melawan Kezaliman Berujung pada Kemenangan

Perwakilan masyarakat Fars di Majelis Khobregan Rahbari, dengan merujuk pada Ziarah Arba’in, menegaskan: Jalan keteguhan dalam menghadapi kezaliman, penindasan, dan kekufuran adalah jalan yang berakhir pada kemenangan. Jangan sampai ada orang yang menimbulkan bisikan di dalam hati kita bahwa belum jelas apa yang akan terjadi. Kita tahu apa yang akan terjadi. Kita bersaksi bahwa Allah Yang Maha Tinggi akan mewujudkan janji kemenangan yang Dia berikan kepada Imam Husain a.s. di bawah panji Mahdi keluarga Muhammad saw. Dan musuh-musuh kalian, keluarga Abu Sufyan, keluarga Ziyad, keluarga Marwan, serta Ziyad dan Marwan pada zaman kita, juga orang-orang munafik yang berkata kepada Amerika, “Bom Iran agar kami merasa senang,” akan dibakar oleh Allah Yang Maha Tinggi dengan api kemurkaan-Nya.

Ayatullah Dezhkam, dengan merujuk pada kedudukan Syiraz, menambahkan: Banyak di antara kita tidak dapat secara langsung menjadi peziarah Imam Husain a.s. Namun gerakan berharga berupa pertemuan Arba’in Husaini, khususnya di Syiraz sebagai haram ketiga Ahlulbait a.s., akan diselenggarakan. Tiga imamzadeh langsung dari keturunan Imam Kazhim a.s. berada di kota ini. Siapa pun yang dengan niat menziarahi Imam Husain a.s. datang menziarahi para imamzadeh ini, akan mendapatkan pahala ziarah kepada beliau.

Ia mengumumkan: Dewan Koordinasi Dakwah Islam telah merencanakan program untuk hari Arba’in, dan program-program tersebut akan diumumkan. Namun kita semua bersama-sama harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kita dalam urusan politik, militer, dan ekonomi.