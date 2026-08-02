Rekomendasi Penting Markas Arba’in kepada Para Peziarah Atabat Aliyat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Markas Pusat Arba’in Husaini menerbitkan sebuah pengumuman yang memuat sejumlah poin penting untuk mempermudah perjalanan dan meningkatkan keamanan para peziarah Aba Abdillah al-Husain a.s.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan: Mengingat meningkatnya perjalanan peziarah ke Irak dan dimulainya gelombang kepulangan, berbagai urusan dengan kerja sama para peziarah berjalan dengan baik. Markas ini meminta warga yang berniat mengikuti acara Arba’in agar tidak menunda perjalanan mereka hingga hari-hari terakhir, dan segera menyusun rencana perjalanan.

Penekanan atas Kewajiban Memperoleh “Dokumen Khadim” bagi Warga Asing

Markas Pusat Arba’in, pada bagian lain pengumuman ini, menyampaikan kepada warga asing yang tinggal secara legal: “Mengingat penerbitan dokumen khadim di terminal perbatasan Shalamcheh dilarang, warga asing yang terhormat sebelum datang ke perbatasan ini wajib, setelah mendaftar di sistem Samah, memperoleh dokumen khadim di provinsi tempat tinggal masing-masing.”

Distribusi Peziarah secara Seimbang di Seluruh Perbatasan

Berdasarkan pengumuman markas ini, koordinasi yang diperlukan untuk penyediaan armada transportasi dari perbatasan menuju kota-kota ziarah Irak dan sebaliknya telah dilakukan. Karena itu, para peziarah disarankan agar menggunakan seluruh perbatasan darat negara untuk perjalanan, guna mencegah penumpukan massa.

Rekomendasi bagi Pengemudi dan Pentingnya Istirahat yang Cukup

Markas Pusat Arba’in juga, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas armada transportasi umum, meminta para peziarah yang bepergian dengan kendaraan pribadi agar mengisi kapasitas kendaraan mereka dengan membawa kenalan dan kerabat. Langkah ini diharapkan dapat membantu mempermudah arus perjalanan dan meningkatkan efisiensi armada.

Pada bagian akhir pengumuman ini, ditekankan pentingnya keselamatan dalam berkendara: “Mengingat telah disiapkannya tempat-tempat istirahat di jalur keberangkatan dan kepulangan, para peziarah yang terhormat harus memastikan mereka beristirahat dengan cukup sebelum mulai mengemudi atau selama perjalanan, agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin terjadi.”