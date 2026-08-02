Markas Pusat Arba’in Mengumumkan Alamat Kantor Konsuler dan Stasiun Kepulangan Peziarah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Demi kenyamanan para peziarah Husaini dan percepatan urusan pelayanan, serta dengan memperhatikan dimulainya gelombang kepulangan sebagian peziarah yang mulia ke tanah air Islam, alamat kantor-kantor layanan konsuler Kementerian Luar Negeri dan alamat stasiun-stasiun terminal bus di Irak diumumkan sebagai berikut.

Berdasarkan pengumuman ini, di kota Najaf terdapat tiga pusat layanan konsuler yang aktif untuk memberikan pelayanan kepada para peziarah. Pusat pertama berada di Konsulat Jenderal Republik Islam Iran di Kota Lama, kawasan Huwisy, di samping pelataran Sayidah Fatimah Zahra s.a., dan menyediakan seluruh layanan konsuler. Pusat kedua berada di Bandara Internasional Najaf Asyraf, di lantai atas aula keberangkatan bandara. Selain layanan konsuler, pusat ini juga menangani urusan penerbitan surat izin perjalanan dan pelayanan bagi para peziarah yang terlantar di perjalanan. Pusat ketiga berada di kawasan Tsaurah al-‘Isyrin, Jalan Imam Ali, sebelum Jembatan Tsaurah al-‘Isyrin, di lokasi Munazhzhamah Badr. Pusat ini bertugas memberikan layanan konsuler, penerbitan surat izin perjalanan, dan bimbingan kepada para peziarah Arba’in.

Di kota Karbala juga telah disiapkan empat pusat layanan konsuler. Pusat pertama berada di Konsulat Jenderal Republik Islam Iran di Jalan Iskan. Pusat kedua berada di Perpustakaan Pusat, di ujung Jalan Qiblah Imam Husain a.s. Pusat ketiga berada di Sekolah al-Wafa, di sebelah timur Haram Hadhrat Aba al-Fadhl al-Abbas a.s., di ujung Jalan Alqami dan persimpangan Jalan Bab al-Khan dengan Jalan Alqami. Pusat keempat berada di kota Hillah, Jalan Sittin, Jembatan Nader, Kantor Babil. Pusat-pusat ini memberikan layanan seperti penerbitan surat izin perjalanan dan penanganan peziarah yang terlantar di perjalanan.

Berdasarkan pengumuman Markas Pusat Arba’in, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Baghdad, yang berada di kawasan Karradah Maryam, Salihiyah, di samping Mashraf al-‘Aqari, juga siap memberikan layanan konsuler kepada para peziarah.

Selain itu, Kantor Layanan Konsuler Kadhimain yang berada di ujung Jalan Bab al-Murad, Haram Suci Imam Musa al-Kazhim a.s., Lapangan Muhammad Jawad, serta Kantor Layanan Konsuler Samarra yang berada di dekat Haram Suci Imamain Askariyain a.s., Jalan al-Mutawakkil, Perempatan Qassaban, juga memberikan layanan konsuler kepada para peziarah.

Pada bagian lain pengumuman ini, Markas Pusat Arba’in juga mengumumkan alamat stasiun terminal bus untuk kepulangan para peziarah. Berdasarkan hal tersebut, di kota Najaf, Garasi Utara yang berada di jalur Najaf–Karbala, Jalan Masjar Karaj, akan memberangkatkan para peziarah menuju tujuan Mehran dan Khosravi. Selain itu, Garasi Selatan yang berada di Jalan Abu Sakhir, di depan Rumah Sakit Imam Ali a.s., disiapkan untuk memberangkatkan peziarah menuju tujuan Mehran, Shalamcheh, dan Chazabeh.

Di kota Karbala juga telah disiapkan beberapa stasiun dan garasi untuk memindahkan para peziarah menuju berbagai perbatasan. Stasiun Tiang 57 di jalur Karbala menuju Baghdad, yang berada di Hayy al-Abbas, Jalan al-Khidmi, dekat Universitas Putri al-Zahra, akan memindahkan para peziarah ke Garasi Husainiyah dan kemudian memberangkatkan mereka menuju perbatasan Khosravi serta terminal-terminal perbatasan utara Irak di Wilayah Kurdistan, termasuk Erbil–Tamarchin dan Sulaimaniyah–Bashmaq.

Selain itu, Garasi Sayyid Judeh yang berada di dekat Rumah Sakit al-Kafeel dan di bagian selatan Jalan al-Abbas a.s., memberangkatkan para peziarah menuju tujuan Mehran, Chazabeh, Shalamcheh, Basrah, dan Nasiriyah. Garasi Ibrahimi di kawasan pos pemeriksaan Khavarmianeh atau Qantharah al-Salam aktif untuk memindahkan peziarah menuju kota-kota selatan Irak, termasuk Hillah, Nasiriyah, Basrah, serta terminal perbatasan Mehran dan Chazabeh. Garasi Hayy al-Abbas di Jalan Bab Baghdad, kawasan Hayy al-Abbas, memindahkan para peziarah menuju perbatasan Khosravi dan Bashmaq. Selain itu, Garasi Bubiyat di ujung Jalan Bab Baghdad, kawasan Hayy al-Bubiyat, disiapkan untuk memindahkan peziarah ke Garasi Husainiyah dan kemudian memberangkatkan mereka menuju perbatasan Khosravi serta terminal-terminal utara Wilayah Kurdistan Irak.

Markas Pusat Arba’in juga mengumumkan bahwa Garasi Husainiyah di pintu masuk Baghdad, yang berada di kawasan Husainiyah dan berjarak lima kilometer dari pintu masuk kota Baghdad, merupakan lokasi pemindahan peziarah yang kembali dari kota-kota Karbala, Najaf, dan Kadhimain. Dari lokasi ini, para peziarah akan diberangkatkan menuju perbatasan Khosravi dan terminal-terminal perbatasan utara Wilayah Kurdistan Irak.

Pada akhir pengumuman ini disebutkan: Alamat pusat-pusat layanan medis yang aktif di jalur perjalanan serta di kota-kota ziarah Najaf dan Karbala juga akan diunggah di kanal informasi Markas Pusat Arba’in. Para peziarah yang ingin memperoleh informasi lebih akurat dapat merujuk ke alamat @ir_setadarbaeen di aplikasi-aplikasi pesan dalam negeri.