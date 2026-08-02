Ratusan Ribu Warga Yaman Berunjuk Rasa Mendukung Angkatan Bersenjata Yaman

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Ratusan ribu warga Sana’a dan wilayah sekitarnya hari ini berkumpul di Lapangan Al-Sab’een di tengah hujan deras, serta meneriakkan slogan-slogan untuk membela perlawanan dan Angkatan Bersenjata Yaman.

Warga Yaman turun ke jalan dengan slogan “blokade dibalas blokade” dan “eskalasi serangan dibalas eskalasi serangan”, serta menyatakan dukungan mereka terhadap kelanjutan blokade laut terhadap Arab Saudi.

Dalam pernyataan aksi unjuk rasa Sana’a bertajuk “Blokade Dibalas Blokade dan Eskalasi Dibalas Eskalasi” disebutkan: Kami sekali lagi memberikan mandat penuh kepada Abdul-Malik Badruddin, pemimpin Ansharullah Yaman, untuk mengambil keputusan yang tepat demi mengakhiri blokade Yaman, menghapus kezaliman dari rakyat, serta merebut kembali kekayaan dan kedaulatan negara ini.

Kami mendukung operasi Angkatan Bersenjata dalam menerapkan persamaan “blokade dibalas blokade dan eskalasi dibalas eskalasi”. Kami menyambut baik blokade laut terhadap Arab Saudi hingga berakhirnya blokade zalim terhadap Yaman, dan kami menegaskan kesiapan kami untuk membayar harga apa pun dalam pertempuran yang adil ini.

Kami menyambut baik operasi militer terhadap kapal-kapal yang melanggar larangan pelayaran terhadap musuh Saudi. Kami mengecam agresi Amerika dan Arab Saudi terhadap rakyat Irak, lembaga-lembaga dan institusi keamanan negara tersebut, serta para pejuang mulianya.

Kami menyerukan kepada seluruh bangsa di kawasan agar bergerak menghadapi proyek-proyek berbahaya rezim Zionis terhadap tempat-tempat suci bangsa-bangsa ini. Pada peringatan kesyahidan Ismail Haniyeh, kami menegaskan kembali sikap tetap kami terhadap isu Palestina, dukungan kepada Gaza, dan seluruh medan Poros Perlawanan.

Kami berpegang teguh pada persamaan kesatuan medan-medan Islam dan jihad, serta menolak prinsip penargetan dan isolasi terhadap salah satu front. Harga apa pun yang kami bayar tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang diinginkan musuh melalui perubahan Timur Tengah dan pembangunan proyek kriminalnya yang bernama “Israel Raya”.