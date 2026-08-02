"New York Times: Sekutu Amerika Khawatir Kekalahan Terhadap Iran"

Dilansir kantor berita Abna, surat kabar New York Times melaporkan bahwa sekutu Amerika khawatir bahwa perang dengan Iran dapat mengarah pada kekalahan strategis.

Menurut laporan ini, sekutu Amerika khawatir bahwa ketidakmampuan untuk membawa perubahan berkelanjutan di Iran telah mengungkap kelemahan yang akan disambut oleh Rusia dan China.

Dalam laporan ini disebutkan: Sekutu-sekutu ini telah mengakui bahwa tujuan Trump dalam mengobarkan perang terhadap Iran masih belum tercapai. Hal ini di saat yang sama angkatan bersenjata AS menderita kekurangan cadangan persenjataan.

Menurut laporan ini, mereka juga mengakui bahwa perang ini telah menempatkan AS dan Israel pada posisi yang lebih lemah, dan mereka saling menyalahkan atas situasi ini. Hal ini di saat yang sama rudal dan drone masih mengancam pangkalan-pangkalan AS di seluruh kawasan.