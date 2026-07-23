Gharibabadi: Kami Tidak Berharap Eropa Menjadi Pengikut Kekuatan Agresor

Menurut kantor berita Abna, Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional, mengunggah di media sosial, menulis: Dalam pertemuan dengan 25 duta besar dan kuasa usaha Eropa, saya menjelaskan posisi Republik Islam Iran mengenai isu-isu terkini dan tindakan kriminal AS, serta menekankan bahwa dalam perang 40 hari kami telah menimbulkan kekalahan berat bagi para agresor.

Ia melanjutkan: Dalam babak baru agresi militer, kami juga akan mempertahankan tanah air dan kepentingan nasional kami dengan tegas. Perang-perang ini tidak membawa pencapaian strategis apa pun bagi Amerika, dan hanya membahayakan perdamaian serta keamanan regional dan global.

Gharibabadi menambahkan: Saya juga mengatakan bahwa diharapkan Eropa melindungi Piagam PBB dan hukum internasional serta mengutuk agresi. Tentu saja, segelintir negara Eropa, seperti Spanyol, telah mengambil sikap yang berprinsip.

Ia selanjutnya menegaskan: Pemerintah Eropa perlu memperhatikan bahwa menyediakan pangkalan dan wilayah kepada agresor akan menempatkan mereka di antara para agresor. Harapan kepada Eropa adalah agar ia menjadi penggerak diplomasi, dan bukan pengikut kekuatan agresor.