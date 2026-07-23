Araghchi: Doktrin Pertahanan Kami Jelas; Mata demi Mata

Menurut kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menanggapi retorika terbaru Presiden AS Donald Trump, memposting di salah satu media sosial, mengatakan: Doktrin pertahanan kami jelas: mata demi mata.

Ia menambahkan: Setiap agresi terhadap Iran, termasuk terhadap infrastruktur kami, akan menghadapi respons yang tegas, kuat, dan menentukan.

Araghchi menegaskan: Setiap pihak yang dengan cara apa pun terlibat dalam agresi semacam itu atau mendukungnya, akan dianggap sebagai sasaran yang sah.