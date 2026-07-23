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Araghchi: Doktrin Pertahanan Kami Jelas; Mata demi Mata

23 Juli 2026 - 08:55
Kode berita: 1843930
Source: ABNA
Araghchi: Doktrin Pertahanan Kami Jelas; Mata demi Mata

Menteri Luar Negeri negara kami, menanggapi pernyataan terbaru Presiden AS, memposting pesan yang mengatakan: Doktrin pertahanan kami jelas: mata demi mata. Setiap agresi akan menghadapi respons yang kuat.

Menurut kantor berita Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, menanggapi retorika terbaru Presiden AS Donald Trump, memposting di salah satu media sosial, mengatakan: Doktrin pertahanan kami jelas: mata demi mata.

Ia menambahkan: Setiap agresi terhadap Iran, termasuk terhadap infrastruktur kami, akan menghadapi respons yang tegas, kuat, dan menentukan.

Araghchi menegaskan: Setiap pihak yang dengan cara apa pun terlibat dalam agresi semacam itu atau mendukungnya, akan dianggap sebagai sasaran yang sah.

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