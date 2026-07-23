Peringatan Markas Khatam: Setetes Minyak Pun Tidak Akan Diekspor

Menurut kantor berita Abna, Markas Pusat Khatam al-Anbiya memperingatkan: apabila ancaman AS direalisasikan, angkatan bersenjata Republik Islam Iran tidak akan membolehkan ekspor setetes minyak pun, dan infrastruktur minyak, gas, listrik, serta ekonomi di kawasan tersebut akan menjadi sasaran.

Teks lengkap pesan adalah sebagai berikut:

Presiden Amerika Serikat kembali mengancam Iran dengan menargetkan infrastruktur negara tersebut.

Sehubungan dengan peringatan tadi malam, dinyatakan bahwa Selat Hormuz masih ditutup, dan jika ada kapal yang akan melintasi selat tersebut, maka harus melalui jalur yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan yang diumumkan sebelumnya.

Jika ancaman AS diwujudkan, angkatan bersenjata Republik Islam Iran tidak akan mengizinkan ekspor setetes minyak pun, dan infrastruktur minyak, gas, listrik, serta ekonomi di kawasan akan menjadi sasaran.

Ancaman berulang dari AS tidak akan menghasilkan apa pun selain meluasnya perang di kawasan dan bahkan di luarnya.