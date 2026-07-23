Jenderal Mousavi: Jika Anda Serang Infrastruktur, Pemadaman Listrik di Pihak Anda Pasti

Menurut kantor berita Abna, Jenderal Seyyed Majid Mousavi, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, memposting pesan singkat di salah satu media sosial, mengatakan: jika jembatan dan pembangkit listrik kami diganggu, pemadaman listrik bagi sekutu dan tuan rumah para pembunuh anak-anak adalah sudah pasti.