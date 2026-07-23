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Jenderal Mousavi: Jika Anda Serang Infrastruktur, Pemadaman Listrik di Pihak Anda Pasti

23 Juli 2026 - 08:55
Kode berita: 1843931
Source: ABNA
Jenderal Mousavi: Jika Anda Serang Infrastruktur, Pemadaman Listrik di Pihak Anda Pasti

Komandan Pasukan Dirgantara Sepah mengatakan: jika jembatan dan pembangkit listrik kami diserang, pemadaman listrik bagi sekutu dan tuan rumah para pembunuh anak-anak adalah pasti.

Menurut kantor berita Abna, Jenderal Seyyed Majid Mousavi, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, memposting pesan singkat di salah satu media sosial, mengatakan: jika jembatan dan pembangkit listrik kami diganggu, pemadaman listrik bagi sekutu dan tuan rumah para pembunuh anak-anak adalah sudah pasti.

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