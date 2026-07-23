Pezeshkian: Tidak Ada Faktor Pun yang Dapat Memutuskan Hubungan Iran dan Irak

Menurut kantor berita Abna, Masoud Pezeshkian dalam acara penerimaan surat kepercayaan Duta Besar baru Irak untuk Teheran, Yasser Abd az-Zahra al-Hajjaj, mendoakan kesuksesan baginya selama masa tugasnya, menekankan kedalaman hubungan Republik Islam Iran dan Irak, dan mengatakan: Hubungan kedua negara melampaui hubungan biasa antara dua tetangga, bertumpu pada ikatan historis, budaya, agama, dan peradaban yang mendalam, dan bangsa Iran dan Irak memiliki takdir, kepentingan, dan cita-cita yang sama; sebuah ikatan yang tidak ada faktor atau batas mana pun yang mampu memutuskannya.

Presiden, merujuk pada kapasitas luas kawasan dan dunia Islam, menyatakan: Kawasan kami memiliki sumber daya manusia, alam, dan ekonomi yang langka, dan jika negara-negara di kawasan ini, terutama negara-negara Islam, memperluas kerja sama dan sinergi mereka dalam kerangka kepentingan bersama, mereka akan dapat mewujudkan masa depan yang berdasarkan perdamaian, keamanan, kesejahteraan, kemajuan, dan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa-bangsa mereka.

Pezeshkian, dengan menekankan perlunya memperdalam kerja sama regional, menambahkan: Republik Islam Iran menekankan pengembangan dan perluasan interaksi dengan Irak dan negara-negara lain di kawasan dalam bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, politik, dan hubungan antarmasyarakat, dan meyakini bahwa penguatan kerja sama ini dapat menjadi model keberhasilan integrasi regional dan kerja sama antar negara Islam.

Presiden selanjutnya, merujuk pada upacara pemakaman yang megah dan bersejarah bagi pemimpin syahid Iran di Irak, menggambarkan partisipasi masyarakat yang luas dan luar biasa ini sebagai cerminan jelas dari ikatan emosional, keyakinan, dan budaya yang mendalam antara kedua bangsa, dan mengatakan: Kebersamaan dan solidaritas ini tidak terbayangkan oleh banyak pengamat dan kekuatan asing, dan menunjukkan bahwa modal sosial antara bangsa Iran dan Irak adalah aset yang tak ternilai bagi pengembangan hubungan bilateral dan penguatan integrasi regional. Kami berharap dapat melanjutkan jalan dan cita-cita syahid agung itu untuk memperkokoh persatuan, mengembangkan kerja sama, dan membangun kawasan yang kuat, aman, dan maju.

Presiden, merujuk pada tanggung jawab duta besar baru Irak dalam mengembangkan hubungan bilateral, menyatakan: Diharapkan selama masa tugas Anda, hubungan istimewa antara Republik Islam Iran dan Irak di semua bidang semakin diperdalam dan landasan-landasan baru untuk kerja sama dan interaksi antara kedua negara tercipta.