Serangan terhadap Dua Kapal Tanker Saudi / Yahya Sari: Kami Akan Merespons di Jantung Wilayah Arab Saudi

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al-Masirah, Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, menyatakan bahwa dalam sebuah operasi militer, dua kapal tanker Saudi bernama «ENCELIA» dan «LAYLA» menjadi sasaran di Laut Merah.

Dalam pernyataan Angkatan Bersenjata Yaman disebutkan bahwa kedua tanker ini ditargetkan karena melanggar keputusan larangan pelayaran di Laut Merah.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman juga mengumumkan bahwa operasi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa rudal balistik, rudal jelajah, dan drone, dan bahwa serangan tepat pada sasaran menyebabkan kebakaran di kedua tanker tersebut.

Dalam lanjutan pernyataan tersebut disebutkan bahwa selama operasi ini, sekitar 10 kapal terpaksa mundur dan berbalik arah.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman juga menegaskan bahwa operasi laut terhadap Arab Saudi akan terus berlanjut dengan tujuan menerapkan persamaan «blokade melawan blokade».

Di akhir, Sari memperingatkan bahwa setiap tindakan atau serangan dari Arab Saudi terhadap Yaman akan dijawab dengan operasi besar-besaran di kedalaman wilayah Arab Saudi.