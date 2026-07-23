9 Kapal Batal Melintasi Bab al-Mandeb Menyusul Blokade Pelabuhan Arab Saudi

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Al-Masirah, kantor berita France-Presse (AFP) melaporkan bahwa setelah deklarasi blokade pelabuhan Saudi, setidaknya 9 kapal mengurungkan niat untuk melintasi Bab al-Mandeb, di antaranya terlihat kapal-kapal pengangkut minyak dari pelabuhan Yanbu.

AFP juga melaporkan, mengutip Kamar Pelayaran Internasional, bahwa kapal-kapal tersebut menerima peringatan dari pihak Yaman bahwa jika mereka tidak mematuhi perintah angkatan bersenjata, mereka akan menjadi sasaran serangan.

Ansarullah Yaman pada Senin lalu mengumumkan larangan pelayaran untuk Arab Saudi, langkah yang dapat membuka front baru dalam perang ini. Ansarullah dalam pesan kepada perusahaan pelayaran mengancam akan menyerang kapal mana pun yang berupaya memuat atau membongkar minyak Saudi.