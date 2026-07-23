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Ketua Parlemen Lebanon: Kami Menunggu Penarikan Praktis Israel dari Lebanon

23 Juli 2026 - 08:53
Kode berita: 1843923
Source: ABNA
Ketua Parlemen Lebanon: Kami Menunggu Penarikan Praktis Israel dari Lebanon

Ketua Parlemen Lebanon menyatakan bahwa ia menunggu kejelasan hasil pertemuan bilateral di Washington dan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Rossiya al-Youm, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, mengumumkan bahwa ia menunggu klarifikasi rincian pertemuan bilateral yang diadakan di Washington dan tingkat komitmen para pihak dalam melaksanakan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Berri juga menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang kemungkinan campur tangan rezim Julani di Lebanon, dengan mengatakan: Saya tidak khawatir tentang hal ini, karena tidak ada indikasi dari pihak Suriah atau Lebanon tentang adanya niat untuk ikut campur atau menciptakan ketegangan.

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