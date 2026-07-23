Ketua Parlemen Lebanon: Kami Menunggu Penarikan Praktis Israel dari Lebanon

Menurut kantor berita Abna yang mengutip jaringan Rossiya al-Youm, Nabih Berri, Ketua Parlemen Lebanon, mengumumkan bahwa ia menunggu klarifikasi rincian pertemuan bilateral yang diadakan di Washington dan tingkat komitmen para pihak dalam melaksanakan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

Berri juga menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang kemungkinan campur tangan rezim Julani di Lebanon, dengan mengatakan: Saya tidak khawatir tentang hal ini, karena tidak ada indikasi dari pihak Suriah atau Lebanon tentang adanya niat untuk ikut campur atau menciptakan ketegangan.