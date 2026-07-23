Klaim Trump: Konflik dengan Iran «Terbatas» / Kami Tidak Membutuhkan Selat-selat!

Menurut kantor berita Mehr yang mengutip jaringan Rossiya al-Youm, Donald Trump, Presiden AS, dalam pernyataannya mengenai agresi negaranya terhadap Iran mengklaim: Saya menyebutnya «konflik terbatas»; karena kami [saat ini] hanya terlibat dalam konflik terbatas dengan Iran.

Ia juga mengklaim bahwa Iran berada di bawah tekanan serangan dan hal itu telah menimbulkan keinginan untuk mencapai kesepakatan, tetapi menurut klaimnya «Tehran belum siap untuk kesepakatan ini.»

Klaim Trump muncul pada saat justru Amerika Serikatlah yang berulang kali meninggalkan meja perundingan dan lebih memilih agresi terhadap Iran daripada jalur diplomasi.

Trump selanjutnya mengklaim bahwa Iran akan segera siap untuk mencapai kesepakatan.

Presiden AS juga mengklaim bahwa negaranya tidak membutuhkan selat-selat, termasuk Selat Hormuz, tetapi akan mengambil tindakan yang dianggapnya perlu.

Ia kembali mengklaim bahwa Washington tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.

Klaim Trump mengenai Selat Hormuz muncul pada saat Selat Hormuz memberikan tekanan besar pada Trump, baik secara internal maupun internasional.