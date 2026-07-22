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Ancaman Baru Trump terhadap Fasilitas Nuklir Iran

22 Juli 2026 - 09:13
Kode berita: 1843451
Source: ABNA
Ancaman Baru Trump terhadap Fasilitas Nuklir Iran

Trump dengan mengancam serangan kembali ke fasilitas nuklir Iran, mengumumkan kelanjutan tekanan terhadap Teheran; bersamaan dengan itu, pejabat negara kita menekankan pemeliharaan hak-hak nuklir dan kesiapan pertahanan Iran.

Menurut laporan kantor berita Abna, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengklaim bahwa setiap fasilitas nuklir yang ingin diaktifkan kembali oleh Iran, akan kembali menjadi sasaran serangan.

Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, juga menyatakan bahwa sanksi Washington terhadap Iran akan berlanjut, tekanan terhadap Teheran meningkat dan kemungkinan eskalasi lebih lanjut pun ada.

Sebagai tanggapan, Masoud Pezeshkian, Presiden negara kita, dengan menekankan komitmen Iran terhadap hak-hak hukumnya dalam setiap negosiasi dengan Amerika Serikat, menyatakan dengan tegas bahwa Iran akan melanjutkan jalannya di bawah bimbingan Pemimpin Besar Revolusi.

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