Ancaman Baru Trump terhadap Fasilitas Nuklir Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengklaim bahwa setiap fasilitas nuklir yang ingin diaktifkan kembali oleh Iran, akan kembali menjadi sasaran serangan.

Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, juga menyatakan bahwa sanksi Washington terhadap Iran akan berlanjut, tekanan terhadap Teheran meningkat dan kemungkinan eskalasi lebih lanjut pun ada.

Sebagai tanggapan, Masoud Pezeshkian, Presiden negara kita, dengan menekankan komitmen Iran terhadap hak-hak hukumnya dalam setiap negosiasi dengan Amerika Serikat, menyatakan dengan tegas bahwa Iran akan melanjutkan jalannya di bawah bimbingan Pemimpin Besar Revolusi.