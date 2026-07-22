Prioritas Utama Hamas adalah Penghentian Total Agresi dan Keluarnya Sepenuhnya Pasukan Pendudukan dari Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Khalil al-Hayya, Kepala Biro Politik Gerakan Hamas, pada hari Rabu menegaskan bahwa prioritas pertama dan jelas gerakan ini adalah penghentian total agresi rezim Zionis.

Dalam pernyataannya, ia mengatakan: Salam hormat kepada rakyat Palestina yang, meskipun menghadapi seluruh kesulitan dan musibah besar, tetap menjaga identitas dan keterikatan asli mereka kepada tanah ini. Kalian membawa tanah air di dalam dada kalian agar negeri kita tetap menjadi negeri Arab dan Palestina. Kami yakin bahwa para penjajah pada akhirnya akan lenyap.

Kepala Biro Politik Hamas, dalam pesannya kepada para anggota dan pasukan gerakan ini serta Brigade Syahid Izzuddin al-Qassam, mengatakan: Allah telah memilih kalian untuk sebuah misi besar, dan kalian senantiasa berada pada tingkat tanggung jawab dan amanah ini. Kalian, di seluruh Palestina dan di luar Palestina, telah menghadirkan kemuliaan dan kebanggaan bagi umat Islam.

Ia menambahkan: Kami bersama kalian menempuh jalan penuh kesulitan dan tantangan demi membela bangsa, cita-cita perjuangan, tanah air, dan al-Quds. Gerakan ini lahir dari tengah rakyat dan milik rakyat.

Ia melanjutkan: Kalian bagi saya seperti saudara-saudara dan anak-anak saya, dan saya pun adalah bagian dari kalian, meskipun Allah telah meletakkan tanggung jawab yang lebih besar di pundak saya. Kita semua harus dengan sungguh-sungguh dan penuh usaha, masing-masing di posisinya, melangkah untuk mewujudkan janji Ilahi dan melanjutkan jalan para komandan besar yang syahid, seperti Syekh Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Muhammad al-Deif, Saleh al-Arouri, dan ratusan syuhada lainnya; mereka yang telah meletakkan dasar jalan ini, berjihad, dan berkorban untuknya.

Al-Hayya kemudian menegaskan: Prioritas pertama dan jelas kami adalah penghentian total agresi, diakhirinya pembunuhan dan terorisme rezim pendudukan, serta terwujudnya penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza.

Ia juga meminta negara-negara mediator dan pendukung proses perundingan agar memberikan tekanan nyata terhadap pemerintahan sayap kanan ekstrem rezim Zionis, supaya rezim tersebut berkomitmen pada kesepakatan yang telah dicapai dan menyempurnakan proses perpindahan menuju tahap berikutnya dari kesepakatan.