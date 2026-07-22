Reaksi Keras Lembaga HAM Kairo atas Penangkapan Sejumlah Syiah di Mesir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Organisasi EIPR / Egyptian Initiative for Personal Rights atau Inisiatif Hak-Hak Pribadi Mesir, sebuah lembaga HAM independen di Kairo, dalam sebuah pernyataan mengabarkan gelombang baru penindasan dan penangkapan sedikitnya 20 warga Muslim Syiah di Kairo. Penangkapan-penangkapan ini dimulai sejak awal Tir tahun ini, bersamaan dengan hari-hari duka Asyura, dan memicu reaksi keras dari lembaga HAM tersebut.

Berdasarkan laporan ini, pada 14 dan 15 Juli, para pengacara EIPR hadir sebagai pembela dalam sesi interogasi Kejaksaan Tinggi Keamanan Negara untuk sebagian terdakwa. Dalam perkara yang terdaftar dengan nomor 5635 Keamanan Tinggi Negara ini, 19 orang dari mereka yang ditangkap diperintahkan oleh kejaksaan untuk menjalani penahanan sementara selama 15 hari, sementara hanya satu orang yang dibebaskan.

Sebelum dipindahkan ke kejaksaan, orang-orang ini berada dalam penahanan preventif berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme Nomor 94 Tahun 2015. EIPR melaporkan bahwa selama masa tersebut, aparat keamanan bahkan mengabaikan hak-hak dasar para terdakwa berdasarkan undang-undang itu, serta mencegah mereka berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara mereka.

Di antara mereka yang ditangkap terdapat Haidar Qandil, jurnalis surat kabar Al-Dustur dan anggota Sindikat Jurnalis. Menurut pernyataannya, ia ditangkap oleh aparat keamanan saat keluar dari tempat kerjanya. Kejaksaan menuduhnya “memimpin dan mendanai sebuah kelompok teroris”, dan interogasi terhadapnya berlangsung hampir 20 jam.

Laporan EIPR secara khusus mengkritik cara interogasi dilakukan dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hak atas kebebasan berkeyakinan. Menurut pernyataan tersebut, para penyidik kejaksaan, alih-alih memeriksa tuduhan pidana, justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sepenuhnya berkaitan dengan keyakinan keagamaan para terdakwa. Pertanyaan itu antara lain mengenai perbedaan fikih antara Syiah dan Sunni, pandangan para terdakwa tentang Ahlulbait dan para sahabat, bahkan perintah kepada salah satu tahanan untuk mengumandangkan azan dengan cara Syiah.

Lembaga HAM ini, dengan menegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang disahkan di Mesir untuk mengkriminalisasi pengikut mazhab Syiah, menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut bertentangan dengan sikap resmi Al-Azhar.

Organisasi Inisiatif Hak-Hak Pribadi Mesir mengingatkan bahwa para mufti Al-Azhar, termasuk Mahmud Syaltut pada dekade 1950-an dan Ahmad al-Tayyib, Syekh Al-Azhar saat ini, berulang kali menegaskan keabsahan fikih Ja’fari dan pentingnya seluruh warga negara menikmati hak-hak yang setara.

EIPR, dengan memperingatkan kebijakan pemerintah Mesir dalam “menghukum warga negara karena keyakinan agama mereka”, menyatakan bahwa tren ini dalam satu tahun terakhir semakin meningkat dan telah menyasar lingkaran luas warga negara serta orang-orang yang mengungkapkan pandangan keagamaan berbeda di ruang daring. Berdasarkan dokumentasi organisasi ini, sejak awal tahun lalu sedikitnya 79 orang telah ditangkap dengan tuduhan serupa.

Pada bagian akhir pernyataannya, organisasi ini mengecam tindakan keamanan terhadap warga-warga tersebut dan menuntut pembebasan segera seluruh tahanan dalam perkara nomor 5635, serta pembatalan seluruh tuduhan terhadap orang-orang yang hanya dituntut karena menggunakan hak mereka dalam memilih keyakinan.