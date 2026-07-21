Pembersihan radar di kawasan dalam kelanjutan "malam hitam" sistem dan radar Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Humas IRGC dalam pernyataannya mengumumkan pembersihan radar di kawasan sebagai kelanjutan dari "malam hitam" sistem dan radar Amerika.

Isi pengumuman IRGC adalah sebagai berikut:

Warga Iran Islam yang mulia dan terhormat! Dengan doa baik kalian dalam upacara peringatan penderitaan Imam Hussein (semoga damai besertanya), putra-putri gagah Iran yang perkasa telah memberikan pukulan telak kepada musuh yang terdesak, dan dengan melanjutkan "malam hitam" bagi radar dan sistem pertahanan udara AS di kawasan, mereka menyerang dan menghancurkan di pangkalan Ahmad al-Jaber di Kuwait satu radar peringatan dini, satu sistem radar pertahanan rudal, satu radar FPS117, satu sistem pertahanan udara Patriot, dan sistem komunikasi satelit terkait pertahanan udara milik angkatan darat Amerika pembunuh anak-anak.

Dengan pembersihan radar ini, musuh harus bersiap menghadapi serangan yang lebih tegas dan lebih dahsyat dari gelombang drone dan rudal.