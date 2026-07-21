Dukungan Batalyon Hizbullah Irak terhadap blokade pelabuhan Saudi oleh Ansarullah

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Yaman "Al-Masirah", Batalyon Hizbullah Irak dalam pernyataan ini mengucapkan selamat kepada Yaman atas keputusannya memberlakukan blokade laut terhadap pemerintahan Saudi, dan menilainya sebagai respons sah terhadap blokade zalim yang telah dipaksakan terhadap rakyat Yaman selama hampir 12 tahun.

Kelompok pejuang Irak ini menambahkan: keputusan berani Yaman yang mengandung persamaan strategis "blokade melawan blokade, dan ketegangan melawan ketegangan" menunjukkan kemauan baja yang tak tergoyahkan dan tekad bulat untuk mempertahankan kedaulatan Yaman dan mengembalikan sepenuhnya hak-hak Yaman yang dirampas.

Di akhir pernyataan mereka, Batalyon Hizbullah Irak dengan merujuk pada konvergensi kelompok-kelompok perlawanan di kawasan, menegaskan: dalam rangka koordinasi dengan persatuan front kebenaran dan semangat solidaritas jihad, kami menyatakan dukungan penuh kami terhadap langkah Yaman ini.