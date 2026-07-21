Ansarullah: Terpilihnya Al-Hayya menggagalkan rencana musuh Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, biro politik gerakan Ansarullah Yaman mengucapkan selamat atas terpilihnya Khalil al-Hayya sebagai kepala biro politik Hamas menggantikan syahid Yahya Sinwar.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh biro politik gerakan Ansarullah Yaman disebutkan: terpilihnya al-Hayya akan memperkuat keteguhan dan kekuatan perlawanan, karena para pemimpin perlawanan lahir dari rasa sakit, penderitaan, dan kehendak rakyat Palestina.

Pernyataan ini selanjutnya menekankan: keputusan ini membuktikan bahwa perlawanan tidak terkalahkan dan rencana penjajah Israel untuk menghancurkannya telah gagal.

Ansarullah menegaskan kembali posisi tetap gerakan ini dalam mendukung rakyat Palestina dan perjuangan mereka, dan menyatakan bahwa umat Islam bertanggung jawab untuk mendukung keteguhan, ketabahan, dan perlawanan rakyat Palestina.