Hizbullah mengucapkan selamat atas terpilihnya Al-Hayya sebagai ketua biro politik Hamas

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip jaringan Al-Mayadeen, Hizbullah Lebanon merilis pernyataan yang mengucapkan selamat kepada Khalil al-Hayya atas terpilihnya sebagai ketua biro politik Hamas dan penerus syahid Yahya Sinwar.

Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa Hizbullah mengucapkan selamat kepada gerakan Hamas dan Khalil al-Hayya atas terpilihnya ini.

Hizbullah juga menekankan bahwa perlawanan Palestina akan terus berpegang pada pendiriannya dan akan terus membela hak-hak rakyat Palestina hingga pembebasan tanah air dan tempat-tempat suci Palestina.

Gerakan perlawanan Islam Hamas mengumumkan bahwa al-Hayya telah terpilih sebagai ketua baru biro politik gerakan tersebut dan penerus syahid Sinwar.

Salah satu karakteristik politik terpenting al-Hayya adalah dukungannya terhadap pengembangan hubungan Hamas dengan Republik Islam Iran dan Hizbullah Lebanon.