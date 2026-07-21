Pentagon: 100 tentara Amerika terluka sejak perang baru melawan Iran dimulai

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Jazeera, juru bicara Pentagon mengakui bahwa sejak 7 Juli 2026, sekitar 100 personel angkatan bersenjata AS telah terluka dengan berbagai tingkat keparahan.

Pejabat Pentagon ini, dengan mengklaim bahwa "96 persen dari yang terluka telah kembali bertugas", mengakui bahwa sebagian besar cedera disebabkan oleh gegar otak ringan.

Sementara itu, kantor berita Associated Press sebelumnya mengakui bahwa jumlah tentara AS yang tewas dalam perang dengan Iran telah meningkat menjadi 17 orang.

Departemen Pertahanan AS sebelumnya juga mengumumkan bahwa jumlah korban luka di kalangan tentara AS akibat agresi terhadap Iran sejak tahun lalu telah meningkat menjadi 427 orang.

Sebelumnya, Komando Pusat angkatan darat teroris AS juga mengakui bahwa setelah serangan Iran ke pangkalan Muwaffaq as-Sulti di Yordania, 2 tentara AS tewas dan 1 orang hilang.