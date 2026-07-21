Pejabat AS mengklaim kemungkinan dimulainya kembali perang total Washington melawan Teheran.

Menurut laporan kantor berita ABNA, beberapa pejabat AS dalam wawancara dengan Fox News mengklaim: jika Donald Trump memerintahkan dimulainya kembali operasi militer besar-besaran terhadap Iran, operasi ini akan lebih luas dan lebih intens daripada serangan saat ini.

Pejabat AS lainnya juga mengklaim kepada jaringan yang sama bahwa penempatan lebih banyak pesawat tempur dan peralatan militer AS di Timur Tengah adalah langkah persiapan, dan keputusan akhir dalam hal ini tergantung pada perintah presiden AS.

Pejabat AS ini menambahkan dalam pernyataannya: jika Trump memutuskan untuk memperluas perang terhadap Iran secara signifikan, ada kemungkinan Israel berpartisipasi dalam operasi ini.

Pejabat AS ini mengatakan bahwa AS sejak 7 Juli belum melakukan serangan di dekat Teheran atau terhadap fasilitas nuklir Iran, tetapi jika kembali ke operasi militer skala besar, kebijakan ini mungkin berubah.

Di sisi lain, pejabat AS lainnya yang tidak disebutkan namanya, dalam wawancara dengan Al-Jazeera mengklaim: fokus Trump saat ini adalah bahwa Iran harus membayar harga "pelanggaran nota kesepahaman".

Pejabat ini juga mengumumkan bahwa presiden AS bermaksud meminta pertanggungjawaban Iran atas apa yang disebutnya "tindakan teroris berkelanjutan di Selat Hormuz" serta terbunuhnya beberapa tentara AS baru-baru ini.

Ia melanjutkan dengan mengklaim: serangan AS yang menghancurkan terhadap Iran akan berlanjut sampai Trump mengambil keputusan lain.

Namun, pejabat AS ini dalam pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan terakhirnya mengklaim bahwa dialog antara AS dan Iran masih berlanjut.