Aksi Besar di Yaman, Massa Tegaskan Perlawanan Berlanjut hingga Blokade Berakhir

Kantor Berita Internasional Ahlulbait —ABNA—Aksi massa berskala besar digelar di berbagai wilayah Yaman yang berada di bawah kendali Ansarullah dalam kegiatan bertajuk “Jumat Peringatan dan Mobilisasi”. Para peserta menegaskan komitmen untuk melanjutkan perlawanan, menghadapi blokade, serta mendukung sikap kepemimpinan gerakan tersebut. Pihak penyelenggara menyebut aksi tersebut berlangsung di lebih dari 1.400 titik di seluruh Yaman.

Para peserta meneriakkan berbagai slogan yang menegaskan kesiapan mereka untuk terus menghadapi tekanan hingga blokade berakhir, sekaligus mempertahankan keutuhan wilayah Yaman.

Anggota Biro Politik Ansarullah, Muhammad al-Farah, dalam wawancara dengan media Al-Ahed, menyebut aksi tersebut sebagai salah satu mobilisasi rakyat terbesar dalam sejarah Yaman.

Menurutnya, besarnya jumlah peserta menunjukkan kuatnya persatuan di dalam negeri dan kegagalan berbagai upaya untuk melemahkan semangat rakyat melalui tekanan perang dan blokade.

Sementara itu, Direktur Kantor Bimbingan pada pemerintahan yang berafiliasi dengan Ansarullah, Qais al-Thal, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Ansarullah sekaligus penolakan terhadap berlanjutnya blokade dan kehadiran pasukan asing di Yaman.

Ia juga menyerukan agar dukungan terhadap angkatan bersenjata Ansarullah terus dilanjutkan. Selain itu, ia menekankan pentingnya memperjuangkan tuntutan Yaman, termasuk penghentian blokade, pengambilalihan kembali wilayah yang dikuasai pihak lain, serta pemenuhan hak-hak ekonomi negara tersebut.