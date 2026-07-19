Redaktur ABNA Bahasa Filipina Meninggal Dunia

Kantor Berita Internasioal Ahlulbait —ABNA—Dr. Farmi Abdul Hakim merupakan alumnus Universitas Internasional Al-Mustafa, Universitas Ahlulbait serta Universitas Agama dan Mazhab Islam.

Selain aktif berdakwah dan menyebarkan ajaran Ahlulbait di negaranya Filipina, almarhum juga mengabdikan diri selama lebih dari sepuluh tahun sebagai redaktur bagian Bahasa Filipina di Kantor Berita Internasional ABNA.

Almarhum dikenal memiliki kecintaan yang mendalam kepada Ahlulbait as, Revolusi Islam Iran, dan pemimpin yang syahid Ayatullah Khamenei. Ia juga dikenal sebagai pegiat media yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperkenalkan ajaran Ahlulbait as dan mendukung Front Perlawanan. Dedikasi, semangat perjuangan, dan akhlak mulianya meninggalkan kesan mendalam bagi para kolega dan orang-orang yang mengenalnya.

Kantor Berita ABNA menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. ABNA juga memohon kepada Allah Swt. agar almarhum mendapat derajat yang tinggi dan ditempatkan bersama para kekasih Allah di surga. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan segala pengabdiannya senantiasa dikenang.