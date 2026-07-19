Menurut laporan kantor berita ABNA, Letnan Jenderal, Penerbang Ali Abdollahi dalam sebuah pesan yang memperingatkan musuh Amerika yang licik, mengingatkan bahwa Angkatan Bersenjata akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap segala kebiadaban.

Beliau mengatakan bahwa kekuatan pertahanan negara tercinta kita, di satu sisi, merupakan landasan kokoh bagi ketenangan dan keamanan bangsa yang berani dan bersemangat dari selatan hingga utara, dan dari timur hingga barat tanah Iran yang agung dan luas, dan di sisi lain, merupakan wahana bagi pengabdian dan aktivitas para pejabat yang mengabdi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat yang terhormat.

Beliau menekankan bahwa kubu musuh, setelah kekalahan beruntun dalam perang militer, berharap pada terciptanya perpecahan dan perselisihan antara rakyat dan pejabat, karena kekalahan Setan Besar, Amerika yang kriminal, bergantung pada kohesi internal, dan perlawanan serius terhadap konspirasi setan ini untuk mengecewakan musuh adalah hal yang wajib dan perlu bagi semua orang.