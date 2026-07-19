Pengungkapan Detail Serangan Dahsyat Iran; Puluhan Tentara Amerika Terluka Saat Melarikan Diri

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar The New York Times mengakui bahwa Iran telah menimbulkan kerusakan pada sejumlah besar helikopter Amerika di Yordania. Helikopter-helikopter ini adalah tipe Black Hawk dan masing-masing berharga 21 juta dolar.

Surat kabar tersebut melaporkan dengan mengutip pejabat Amerika: Pasukan kami di Yordania menyaksikan 4 serangan Iran dalam 5 hari, yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan Iran menyebabkan puluhan tentara terluka dan kerusakan parah pada helikopter Amerika.

Mereka menambahkan: Iran masih memiliki cadangan rudal yang luas dan dapat menembus sistem pertahanan udara Amerika lebih dari sebelumnya. Yordania sebagai tuan rumah pangkalan udara utama Amerika memiliki arti khusus karena sebelum perang dimulai, Pentagon memindahkan sebagian pasukannya dari Bahrain, UAE, dan Qatar ke daerah yang lebih aman di Yordania dan wilayah pendudukan. Peran Yordania dalam mendukung operasi Amerika juga meningkat. Serangan pertama Iran menghantam sebuah fasilitas di pangkalan udara Raja Faisal, melukai 5 tentara Amerika. Serangan kedua menghantam pangkalan timur Yordania tempat helikopter Amerika ditempatkan. 48 jam lalu, rudal Iran menghantam pangkalan Muwaffaq as-Salti di al-Azraq, dan 20 tentara Amerika yang melarikan diri ke tempat perlindungan terluka. Iran kembali menyerang pangkalan ini pada hari Jumat, mengakibatkan 2 tentara Amerika tewas dan empat lainnya terluka.

CBS News juga melaporkan dengan mengutip seorang pejabat Amerika bahwa serangan Iran mengakibatkan tewasnya 2 tentara Amerika di pangkalan Muwaffaq as-Salti di Yordania.

Sebelumnya, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dalam menanggapi tewasnya dua tentara Amerika di Yordania, menyebut insiden ini «sangat menyedihkan».

Komando Pusat Amerika (CENTCOM) mengkonfirmasi tewasnya dua tentara Amerika dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer negaranya di Yordania.

Trump mengatakan: Melihat hal seperti itu terjadi sangat menyakitkan bagi kami; insiden ini sangat menyedihkan.