  1. Beranda
  2. melayani
  3. Berita Iran

Menteri Kebudayaan: Rakyat Iran Tidak Akan Tumbang oleh Rudal dan Pemboman

19 Juli 2026 - 09:42
Kode berita: 1842080
Source: ABNA
Menteri Kebudayaan: Rakyat Iran Tidak Akan Tumbang oleh Rudal dan Pemboman

Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam, dalam menanggapi penghancuran jembatan Bandar Abbas – Rudkan oleh para agresor Amerika, menulis: rakyat Iran tidak akan tumbang oleh rudal dan pemboman.

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Salehi, Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam, pada Sabtu malam (27 Tir 1404 dalam penanggalan Iran), dalam menanggapi penghancuran jembatan Bandar Abbas – Rudkan oleh para agresor Amerika, dengan mengunggah gambar penghancuran tersebut di akunnya, menulis: ini adalah gambar hari ini dari Bandar Abbas – Rudkan.

Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam menambahkan: para agresor Amerika telah menghancurkan jembatan di jalan tersebut, tetapi rakyat Iran tidak akan tumbang oleh rudal dan pemboman; mereka akan menghubungkan tekad dan hati mereka, membangun jalan, dan melintas.

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha