Pelanggaran kesepahaman sekali lagi membuktikan ketidakberhargaan tanda tangan Amerika

Menurut laporan kantor berita ABNA, Yang Mulia Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Agung Revolusi, menerbitkan pesan tentang epik agung pelepasan jenazah almarhum syahid Iran dan penjelasan mengenai isu-isu penting negara.

Yang Mulia menyatakan: Bersamaan dengan pemakaman pemimpin syahid, pelanggaran berulang kali janji oleh Setan Besar terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani antara presiden Iran dan Amerika sekali lagi membuktikan kepada semua kebenaran bahwa tanda tangan presiden Amerika sangat tidak berharga dan tidak sah, dan bahwa paksaan, ekspansionisme, dan kebiadaban adalah komponen yang tak terpisahkan dari ajaran dan metode Amerika. Hari ini Setan Besar sekali lagi telah menyingkapkan wajah aslinya tanpa topeng, sehingga pengalaman gelap kejahatan dan pengkhianatan ini menjadi bukti kuat lainnya atas kebohongan, ketidaklogisan, ketidakpercayaan, dan kenajisan Amerika. Kini ketika musuh Amerika berusaha menghasut perang, menanggung beban yang lebih berat dan kehinaan yang lebih besar, ketahuilah bahwa rakyat Iran yang tercinta dan front perlawanan memiliki pelajaran yang tak terlupakan baginya, yang keberanian para pejuang Islam dan semangat juang rakyat pemberani di wilayah selatan telah menunjukkan contoh-contohnya dalam beberapa hari ini.

Perlu disampaikan kepada Anda, rakyat Iran yang setia dan berbahagia, bahwa salah satu hal yang paling fundamental dalam masa ini adalah menekankan persatuan kata dan kohesi suci di semua tingkatan – di antara rakyat dan pejabat, dan di semua bidang – untuk mewujudkan cita-cita luhur Revolusi Islam dan menjamin martabat serta kemerdekaan Iran tercinta, terutama melawan musuh Amerika yang kriminal dan licik. Sebagaimana telah berulang kali dan ditekankan dengan tegas, menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, perselisihan, perbedaan politik, dan menonjolkan perbedaan sosial adalah kewajiban bersama; dan tentunya, peran para pejabat dan orang-orang yang peduli serta mencintai Revolusi, Imam, dan pemimpin syahid dalam kohesi dan kesatuan negara jauh lebih penting dan lebih sensitif.